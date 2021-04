Amerikaanse datareus heeft in stilte al 80 hectare grond gekocht in Zeewolde

‘Snack-hack’ bij bedrijf in Zeewolde deert Plus Supermark­ten nauwelijks: kaas komt weer door

15 april De 270 Plus Supermarkten in Nederland zijn vrij ongeschonden door de leverantieproblemen van Bakker Logistiek in Zeewolde gekomen. Dat bedrijf werd afgelopen weekend de dupe van een hack, waardoor snack- en borrelhapjes en de verpakte kaas niet meer geleverd konden worden. Ook bij Plus raakten daardoor de schappen tijdelijk leger.