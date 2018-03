Anderhalf jaar cel voor brute aanranding in Zeewolde

Het slachtoffer leeft nog altijd in angst door het handelen van de 23-jarige Rayben B. uit Zeewolde, schrijven de rechters in hun vonnis. De vrouw liet op 20 december 2014 in een bos achter een camping in Zeewolde haar hond uit toen ze werd aangevallen door een onbekende man. Ze kreeg harde slagen op haar hoofd en viel op haar linkerarm op de grond. Haar bril was van haar hoofd geslagen. De man ging op de vrouw zitten en duwde zijn hand in haar broek. Ook poogde hij zijn eigen broek open te maken, maar de man schrok en rende weg.