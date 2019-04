‘Anne Faber had ieders dochter, zus of vriendin kunnen zijn’

Eis: werkstraf en rijverbod na frontale botsing met wielrenner op fietspad in Zeewolde

15:25 Het was een verschrikkelijke knal, in de avond van 22 augustus 2017 op de Knardijk bij Zeewolde. Een bromfietser botste in volle vaart op een tegemoetkomende wielrenner, die zwaar letsel opliep: breuken in schouderblad, rib, spaakbeen, pink, longkneuzing en alvleesklierscheur.