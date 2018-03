Asielzoekerscentrum Zeewolde nog dit jaar dicht

Volgens Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA, heeft niet alleen het openen van een asielopvanglocatie impact op een lokale samenleving, maar ook het sluiten ervan. ,,Minstens zoveel, misschien nog wel meer”, zegt hij. ,,Wij hebben in de afgelopen dagen ruim de tijd genomen om betrokken gemeenten en collega’s te informeren. Het is erg belangrijk dat we gemeenten en omwonenden bij dit traject betrekken. Bijvoorbeeld hoe we bestaande vrijwilligersinitiatieven kunnen blijven inzetten om integratie en participatie van statushouders te bevorderen, die energie mogen we niet kwijtraken. Van een aantal COA medewerkers moeten we ook afscheid nemen. Dat is moeilijk, deze collega’s hebben er mede voor gezorgd dat niemand op straat heeft hoeven slapen tijdens de periode van hoge instroom.”