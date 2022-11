Auto rijdt van brug in Zeewolde, een persoon gewond

Aed van muur gerukt en gedumpt in Zeewolde, beheerder verbijs­terd: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

De afdruk zit nog op de muur en er hangt een kabeltje, maar verder niks. Met grof geweld is in Zeewolde een kast met daarin een levensreddende aed van de muur gesloopt en daarna gedumpt in het water. Beheerder Emmy te Rietstap is woedend, ze kan het niet geloven. De blijdschap keert heel even terug als de automatische externe defibrillator weer wordt gevonden, maar dat verdwijnt als ze de kast openmaakt.

25 augustus