Auto's botsen in Zeewolde: één gewonde, vrachtwagen voorkomt erger

Zeven scholen in Dronten en Zeewolde stappen over op zon­ne-ener­gie

17 september Vier basisscholen in Zeewolde en drie scholen in Dronten, die allemaal horen bij stichting Ante, zijn overgestapt op zonne-energie. De in het totaal 615, pas geïnstalleerde zonnepanelen werden vanmorgen feestelijk in gebruik genomen.