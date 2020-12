Auto's rammen elkaar frontaal op (smalle) polderweg bij Zeewolde

Huizenver­koop in Zeewolde knalt door het dak: waarom wil iedereen juist hier wonen?

17 november Zeewolde is enorm populair geworden op de huizenmarkt. In de Flevolandse gemeente werden tussen oktober 2019 en oktober 2020 81 procent meer huizen verkocht dan in diezelfde periode een jaar eerder. Daarmee is Zeewolde landelijk gezien de grootste stijger. Maar wat maakt deze plek dan zo aantrekkelijk?