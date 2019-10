Auto schiet op Eemmeerdijk bij Zeewolde in het water: slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis

Picknick­bank van 2000 euro in de brand gezet in Zeewolde

22 oktober Op de dijk tussen de Strandweg en de RCN Vakantiepark in Zeewolde is in de nacht van maandag op dinsdag een picknickbank in de brand gezet. De politie heeft aanwijzingen dat het om brandstichting gaat en is op zoek naar de daders.