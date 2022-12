Auto vliegt al rijdend in brand: Nijkerkerweg bij Zeewolde afgesloten, file in beide richtingen

Steeds meer Veluwse schoolkin­de­ren hebben steuntje in de rug hard nodig: ‘Ik heb brugklas­ser leren fietsen’

Steeds meer kinderen in Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde raken op school in het nauw door financiële problemen thuis. In drie jaar tijd zijn al bijna 700 aanvragen voor hulp binnen gekomen bij de Stichting Leergeld Randmeren. In die periode hebben vrijwilligers pijnlijke situaties gezien. ,,Ik heb een meisje dat via ons een fiets kreeg leren fietsen.’’

