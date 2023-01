Bart en Anne Sanders zijn Beste Buur Zeewolde 2022: ‘Ze zorgen voor gezelligheid in de hele straat’

Dronten in beeld als alternatie­ve locatie voor superkazer­ne van Defensie

Meerdere locaties in Flevoland, waaronder de gemeente Dronten, zijn in beeld als alternatieve locatie voor een ‘superkazerne’ van Defensie. Het ministerie kijkt naar plekken in Flevoland en Gelderland, omdat de voorkeurslocatie bij Zeewolde omstreden is.

