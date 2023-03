Basejumper ernstig gewond na mislukte parachutesprong van windmolen in Zeewolde

Flevoland wil niet langer wachten op verbreding A6 en biedt ‘Den Haag’ hulp aan: ‘We willen door’

Het budget is rond, maar het sein staat nog steeds niet op groen voor de verbreding van de A6 tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. De provincie Flevoland is het wachten zat en biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat krap in de bezetting zit, aan om te helpen met de voorbereidingen. ,,We willen door.’’