Bedreigingen door ‘vage types’ reden voor politiebewaking bij producent mogelijk corona-medicijn in Zeewolde

Sinds bekend werd dat Popma mogelijk een oplossing heeft voor het wereldwijde virus zegt hij zowel bij het bedrijf als bij hem thuis regelmatig bezocht te zijn door ‘vage types’.

Telefonisch gevraagd om een reactie is Popma kortaf: ,,Bij 1 Vandaag is te lezen wat de reden is dat er sinds dit weekend politiewagens bij mijn bedrijf staan. Dat is mijn reactie”.

Dure auto’s

Daar zegt hij: “Afgelopen week kwamen er meerdere dure auto’s mijn straat inrijden die je hier normaal nooit ziet, met opvallend jonge bestuurders die bij me aanbelden. Ze boden flinke bedragen voor de pillen, maar ik heb mijn hele voorraad allang gedistribueerd over het land. Alle pillen die we produceren worden nog dezelfde dag verspreid.”

Oud-malariamiddel

Ace Pharmaceuticals uit Zeewolde kwam eind februari in het nieuws, omdat gebleken was dat het middel chloroquine mogelijk postitief zou werken tegen het coronavirus. Het gaat om een oud-malariamiddel dat mogelijk helpt tegen corona. Zeewolde is een van de weinige plekken waar dit nog gemaakt wordt.

Chloroquine wordt nu al gebruikt door reumapatiënten in Nederland. Volgens een verklaring van het bedrijf in Zeewolde bleek het medicijn bij een experiment in tien ziekenhuizen in China ook een positief effect te hebben bij de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Het RIVM adviseert inmiddels ook het middel te gebruiken bij ernstig zieke coronapatiënten in Nederland.

Pillen al verdeeld