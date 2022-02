Bedrijf dat zonnepark bouwt in Zeewolde vreesde ‘horrorscenario’, maar komt vermoedelijk met de schrik vrij

Aangehou­den man bij ‘ernstig incident’ in Zeewolde verdacht van poging tot moord

De 41-jarige man die afgelopen zaterdag na een ‘ernstig’ incident werd gearresteerd bij een woning in Zeewolde, wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en ligt nog altijd in het brandwondencentrum.

20 januari