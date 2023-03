Bedrijf in Zeewolde brengt kruidenpotjes met glassplinters tóch op de markt: directeur moet nu de cel in

Politiek Ermelo twijfelt over aankoop metaalbe­drijf: ‘Kosten­plaat­je is onaccepta­bel’

Metaalbedrijf HopCon in Ermelo vervangen door woningbouw, dat ziet de gemeenteraad helemaal zitten. Toch overheerst bij meerdere fracties de twijfel. Zij maken zich zorgen over de hoge kosten. In het uiterste geval wordt Ermelo geconfronteerd met een verlies van ruim 2 miljoen euro. ,,Is deze aankoop wel verantwoord?’’