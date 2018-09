Bedrijf uit Zeewolde maakt hardlopen zichtbaar voor loper en publiek

Dit mistkanon met straalmo­tor uit Zeewolde blust megagrote branden over heel de wereld

18 september Extreem grote brand? Bel Michel Kooij uit Putten. Hij heeft een kanon met straalmotor dat met gigantische kracht een nevel over het terrein blaast waar brand woedt. Het kanon is gemaakt in Zeewolde en wordt ingezet in Duitsland, China, Frankrijk en Australië voor branden bij grote chemiebedrijven. En Nederland? ,,Dat is te behoudend.''