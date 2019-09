Bestelbus botst op vrachtwagen met methanol in Zeewolde: inzittende bekneld

Op de kruising Gooiseweg-Spiekweg in Zeewolde is vrijdagmiddag een ernstige aanrijding tussen een bestelbus en een vrachtwagen geweest. De bestelbus is onder de trailer van de vrachtwagen gekomen. Eén persoon is bekneld, aldus de politie Flevoland. De traumaheli is ter plaatse.