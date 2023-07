Henk Vermeer (BBB) staat te popelen voor Tweede Kamer: 'Tijdens debatten denk ik vaak: geef mij die microfoon’

Henk Vermeer (56) uit Harderwijk is klaar voor het grote werk. De medeoprichter van BoerBurgerBeweging (BBB) wil namens deze partij de Tweede Kamer in en neemt in september daarom afscheid van de Harderwijkse gemeenteraad. ,,Of ik beschikbaar ben voor een ministerspost? Ik laat zulke kansen nooit aan mij voorbijgaan.’’