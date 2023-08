Burgemees­ter sluit drugspan­den in Zeewolde; eigenaar loods bedreigd met vuurwapen

Honderden kilo’s cocaïne zijn aangetroffen in een loods in het buitengebied van Zeewolde. De eigenaar van de loods is bedreigd met een vuurwapen, blijkt nu. Om verdere criminele activiteiten te voorkomen moet het pand aan de Wulpweg zes maanden dicht blijven. Wat is daar gebeurd?