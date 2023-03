Bewoners van recreatiewoning in Zeewolde willen dwangsom terug: ‘Zie maar eens in twee weken een ander huis te vinden’

Hoe oorlog in Oekraïne bijna roet in het eten gooide voor monsterk­lus bij knelpunt Roggebot

Na 2,5 jaar werk aan de weg - en jaren voorbereiding - is de bottleneck op de N307 tussen Kampen en Dronten (bijna) verleden tijd. Vanaf maandag rijdt het verkeer over een nieuwe, hogere brug bij Roggebot. De uitbraak van de oorlog in Oekraïne gooide bijna roet in het eten en veroorzaakte hoofdbrekens bij de uitvoerders. Dat en meer over het miljoenenproject.