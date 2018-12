Bij Zeewolde gevonden busje vol pakketjes blijkt in brand gestoken

video Gewonde bij ernstig ongeluk op dijk bij Zeewolde, weg uren dicht

25 december Bij een frontale aanrijding op de Zeewolderdijk (N707) in Zeewolde is vanavond een man gewond geraakt. Zijn auto kantelde bij het ongeluk, waarna de man bekneld raakte. De weg was in beide richtingen zo’n drie uur dicht.