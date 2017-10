Bloemen, kaarsen en boodschappen voor Anne Faber

Mensen plaatsten brandende kaarsen, briefjes en vooral bloemen. Een flink aantal briefjes is geschreven door kinderen. 'Wat is het verschrikkelijk wat jou is overkomen, wat is het leven toch hard, oneerlijk en gemeen. Ondanks dat ik je niet persoonlijk ken, ben ik boos en verdrietig, mijn hart huilt'', schrijft een van de mensen die een eerbetoon aan Anne heeft neergelegd. Het brief je is niet ondertekend.

Verschrikkelijk

Mensen praten op gedempte toon bij het Vlindermonument, over hun gevoelens. ,,We vinden het verschrikkelijk wat er met Anne is gebeurd, het zou mijn kinderen ook kunnen overkomen,'' zegt moeder Francis de Wilde die met haar twee dochters een kaarsje plaatst.

Het Vlindermonument is door de gemeente Zeewolde neergezet ter nagedachtenis van vijf Zeewoldenaren die in 2004 omkwamen bij een verkeersongeluk. Maar ook na die tijd is het monument bij de skatebaan de centrale plaats waar mensen bloemen leggen als ze een schokkende gebeurtenis willen gedenken.

Nieuwsgierig

Ook het Nulderpad waar donderdag 12 oktober het lichaam van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht is gevonden is een trekpleister dit weekend. Mensen zijn nieuwsgierig naar de plaats waar de dode vrouw is gevonden.