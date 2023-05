Boeren Zeewolde tussen hoop en vrees nu Defensie besluit over kazerne uitstelt: ‘De strijd is nog niet voorbij’

Rechtbank geeft OM tik op vingers in zaak moordpo­ging Zeewolde: ‘We zijn geen steek verder’

De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie een flinke tik op de vingers gegeven in een zaak over een liquidatiepoging van een man in Zeewolde. Hoofdverdachte in deze zaak is Krystian M., de man die ook verdacht wordt van het aansturen van de moord op Peter R. de Vries.