Bomen in Zeewolde drinken scheuren in het asfalt

Hitte bezorgt polderap­pel stress, maar smaakt dankzij de zon des te zoeter

13 augustus De dagenlange hitte is niet alleen oppassen geblazen voor mensen. Ook fruit kan verbranden en daardoor onverkoopbaar worden. Voor het derde jaar op rij hebben telers met deze hittestress te maken, het zorgde in een aantal gevallen in het land al voor forse schade. Hoe zit dat in de polder?