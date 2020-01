Bomen zijn belangrijker dan zonnepanelen in Zeewolde

Bomen zijn in Zeewolde belangrijker dan zonnepanelen. In Zeewolde worden geen bomen gekapt om de opbrengst van zonnepanelen te vergroten. ,,We willen geen kaalslag in het dorp.”

Die keuze maakt het college van burgemeester en wethouders. Inwoners die vinden dat er flink gekapt moet worden - om toch maar zoveel mogelijk zonnepanelen te kunnen plaatsen - hebben nog de mogelijkheid om de leden van de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Ze kunnen gebruikmaken van het inspreekrecht of individuele raadsleden benaderen. In maart neemt de gemeenteraad een besluit.

Wethouder Egge Jan de Jonge geeft direct toe dat het best een lastige discussie was. Immers, bomen zijn belangrijk voor het klimaat, maar de gemeente stimuleert ook de plaatsing van zonnepanelen in het kader van de energietransitie. ,,Als wij bomen gaan rooien om individuele burgers tegemoet te komen, dan loop je het risico dat er heel veel bomen uit de kern Zeewolde verdwijnen. En dat is niet wat wij willen. Wij willen geen kaalslag.”

Irriteren

Zeewolde heeft sinds deze week een nieuw ‘Bomenbeleidsplan Kernen Zeewolde’. Hier staan de beleidsvoornemens in voor de komende jaren. De Jonge: ,,Ik vermoed dat er discussie over deze nota gaat ontstaan. Bomen betekenen emotie. Wat de ene bewoner een prachtige boom vindt, kan zijn buurman zwaar irriteren doordat diezelfde boom voor veel schaduw zorgt en doordat er veel bladeren en schilfers naar beneden vallen.”

Eiken zullen er in de kern Zeewolde nauwelijks meer worden geplant. Dit door de onstuimige opkomst van de eikenprocessierups. Dit diertje zorgt voor veel overlast. ,,Maar het is niet zo dat we nu eiken gaan kappen. Wat we hebben, willen we houden.”

Berken

Het Boombeleidsplan heeft met name in de Vissenbuurt voor veel discussie gezorgd. Deze wijk is 25 jaar geleden in het bos gebouwd en dat bos bestaat voor een groot deel uit berkenbomen. Toen de wijk werd aangelegd waren die bomen 10 meter hoog, nu zijn ze 18 meter of hoger. Een flink deel van de bewoners vindt dat het tijd wordt om bomen te kappen. Het college gaat daar niet in mee. Om de bewoners enigszins tegemoet te komen mag elk jaar 5% van de bomen hoger dan 18 meter gekapt worden. In de centrale groenstrook mogen de bomen hoger dan 18 meter worden.