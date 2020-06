Bouw Windpark Zeewolde, het grootste windpark van Nederland, kan van start

Windpark Zeewolde is met een andere turbineleverancier in zee gegaan, namelijk Vestas uit Denemarken. Dit bedrijf is voor de Rabobank voldoende solide om met het windpark in zee te durven gaan. Met de bouw van het grootste windpark van Nederland op land is een investering gemoeid van 500 miljoen euro.

,,We zijn erg blij, dit is een mijlpaal,’’ zegt directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma van Windpark Zeewolde. ,,We hebben contracten afgesloten voor de bouw van 83 windturbines en voor de financiering daarvan. Met Vestas hebben we een betrouwbare partner binnengehaald, het is een gerenommeerd bedrijf dat wereldwijd windturbines levert.’’

Boeren

Het Windpark Zeewolde is een initiatief van 200 boeren in Flevoland. Rabobank voelt zich daardoor verwant met het initiatief. ,,Tv-kijken, ons huis verlichten, en vandaag de dag online thuis werken; vanzelfsprekendheden voor ons allemaal. Het is mooi dat we vandaag een sprong maken in het verduurzamen van de energie die daarvoor nodig is,’’ stelt Stefan Lohuis, directievoorzitter van Rabobank Flevoland in een persbericht. ,,En wel op zo’n manier dat de omgeving in Zeewolde mee kan profiteren in de opbrengst. Dat past bij ons als coöperatieve bank.”

Windpark Zeewolde krijgt in totaal 91 windturbines, met een hoogte tot 220 meter. De hoogste molens komen te staan langs snelweg A27. De nieuwe windmolens vervangen 220 bestaande windturbines bij boeren in het buitengebied van Zeewolde. De 91 nieuwe molens leveren in totaal meer stroom dan de 220 oude. Genoeg om 280.000 huishoudens mee van stroom te voorzien.

Aanvankelijk wilde Windpark Zeewolde zijn windturbines afnemen bij turbinebouwer Enercon in Duitsland, maar de onderhandelingen met dat bedrijf zijn beëindigd. Enercon vroeg een te hoge prijs voor de turbines, vond Windpark Zeewolde. Daarop heeft Windpark Zeewolde besloten met Vestas in zee te gaan. Acht windturbines in Windpark Zeewolde worden door twee andere bedrijven gebouwd, namelijk Eneco en Raedthuys.

Inlopen

,,Medio 2022 is het Windpark Zeewolde klaar, misschien wel eerder,’’ zegt directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma. ,,Mogelijk kunnen we met een snelle bouw nog iets van de opgelopen vertraging inlopen.’’

Van de bestaande 220 windturbines zijn op dit moment al 23 molens verwijderd. Tijdens de twee jaar durende bouw van het windpark zullen er nog twintig worden gesloopt. De rest van de bestaande windmolens wordt uiterlijk eind 2026 gesloopt.

Datacentre