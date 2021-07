Brand bij bedrijf in Zeewolde: politie vermoedt opzet

Eerste oefenpark in Nederland voor rolstoe­lers en rollatorge­brui­kers in Zeewolde: hoe kom je met je rolstoel over een grindpad?

9 juli Hoe rij je met je rolstoel over een zandstrand of een oprijlaan met grind? Dat is nog helemaal niet makkelijk, daarom kan oefenen handig zijn. Het eerste oefenpark voor rolstoelers en rollatorgebruikers van Nederland wordt zaterdag 10 juli in gebruik genomen in Zeewolde.