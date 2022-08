Brand in Zeewolde op dak met zonnepanelen

Arkmuseum maatje te groot voor Zeewolde; het schip moet plots eerder vertrekken

Het Arkmuseum moet toch eerder uit Zeewolde vertrekken. In juni werd bekend dat het drijvende museum drie jaar lang in de havenkom van het Tulpeiland in Zeewolde mag blijven. Maar het nieuwe college van burgemeester en wethouders komt terug op dit besluit. Uiterlijk in september 2023 moet ondernemer Aad Peters vertrokken zijn met zijn ark. ,,We zijn net aan verbouwen.’’

28 juli