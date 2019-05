Brandweer laat VloerenFabriek Zeewolde gecontroleerd uitbranden

,,We blussen niet,’’ zegt officier van dienst Piet Stroet van brandweer Flevoland, die de brand in de gaten houdt. ,,We hebben in overleg met een vertegenwoordiger van het Waterschap besloten geen bluswater te gebruiken. Het bluswater moet ergens naartoe en kan milieuschade veroorzaken aan het aangrenzende natuurgebied.’’

Natuurgebied

Na korte tijd is het gebruik van bluswater echter gestaakt. Volgens de officier van dienst van de brandweer Flevoland is dat een aanpak waar steeds vaker voor wordt gekozen door brandweerkorpsen. ,,We laten het pand helemaal leegbranden. Als we er water op spuiten brandt het langer, omdat er een soort koek ontstaat, een brij. Die moeten we dan later weer uit elkaar trekken. Wanneer er geen direct gevaar is voor overslaan van het vuur, laten we het vuur net zo lief gecontroleerd verder branden. Dan gebruiken we weinig kostbaar drinkwater. Het bluswater dat van de brandafkomt, kan verontreinigd zijn en in de sloten terecht komen. Op deze manier voorkomen we dat. Zeker omdat er een waardevol natuurgebied naast ligt, is deze manier van brandbestrijding de meest wenselijke.’’