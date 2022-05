Burgemeester brengt bezoek aan Oekraïense scholieren in Zeewolde

Inmiddels is een aantal vluchtelingen naar elders vertrokken en staan er 73 personen ingeschreven in de administratie van de gemeente. Zeewolde is, sinds de vluchtelingenstroom op gang kwam, op zoek naar geschikte opvanglocaties.

‘Aardig mondje Nederlands’

Nu het basisonderwijs voor de Oekraïense kinderen al enige tijd aan de gang is in Zeewolde, is burgemeester Gorter even poolshoogte gaan nemen op de school. ,,Het is mooi om te zien dat de kinderen, die vaak toch uit heftige situaties komen en hun vaderland hebben moeten ontvluchten, zo veerkrachtig zijn en zo kunnen genieten van het onderwijs en het met elkaar in de klas zitten. Ook valt het me op dat diverse kinderen al een aardig mondje Nederlands spreken. Het ziet er goed en gezellig uit, hier in de Oekraïense klassen in Zeewolde.”