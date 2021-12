Burgemeester Zeewolde is helemaal klaar met ‘haatberichten’ en ‘verzinsels’ over datacenter

Deze week was wel even genoeg. Aan het einde van een openbare vergadering over het datacenter dat zich in zijn gemeente wil vestigen reageerde Gorter op een opmerking van een van de raadsleden over de boosheid die hij in het dorp om zich heen hoort. ,,Dat is mij ook opgevallen’’, zei de burgemeester, die het vooral terug ziet in berichten op sociale media. Hij adviseerde raadsleden zich bij hem te melden als het ‘te ver’ gaat, zodat aangifte kan worden gedaan.