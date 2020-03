Burgemeester Zeewolde roept zijn inwoners op om gezin met corona met rust te laten

Een oproep van burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde: laat het gezin dat getroffen is door het coronavirus met rust. Bij veel inwoners is inmiddels bekend om welk gezin het gaat en dit leidt tot veel reacties op social media en tot benadering van het gezin.

Afgelopen woensdag werd bekend dat een inwoonster van Zeewolde het coronavirus had opgelopen. Zij en haar gezin waren op vakantie geweest in één van de risicogebieden in Italië. De vrouw zou kinderen hebben op RSG Levant die sinds de laatste schoolvakantie worden thuisgehouden.

Geen besmetting bekend

In een reactie via de de burgemeester van Zeewolde, laat het gezin weten dat op het moment dat ze op vakantie gingen naar Zuid-Tirol (Noord-Italië) er nog geen besmetting met het coronavirus in dit gebied bekend was. ‘Wij zijn dan ook gewoon op vakantie gegaan. Op de dag van vertrek, terug naar huis, werd bekend dat er één persoon met besmetting met het coronavirus in het betreffende gebied was aangetroffen.’

Het gezin heeft zelf besloten dat ze bij terugkeer van de vakantie, uit voorzorg, in huis zouden blijven. De kinderen zijn na de vakantie dan ook niet meer naar school gegaan, zo laat de moeder van het gezin weten in een schriftelijke reactie.

Reacties op social media

Bij veel inwoners van Zeewolde is inmiddels bekend om welk gezin het gaat en wie er door het virus getroffen is. Dit leidt tot veel reacties op social media en tot benadering van het gezin. Burgemeester Gerrit Jan Gorter roept zijn inwoners en de media dan ook op om het gezin met rust te laten ‘om het gezin de rust te gunnen die nodig is voor een voorspoedig herstel.

GGD Flevoland