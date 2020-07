Busje knalt op auto op rotonde in Zeewolde: bestuurder naar het ziekenhuis

Video Kampeerter­rein RCN Zeewolde staat voor het eerst in dertig jaar vol

27 juli De coronatijd is niet voor iedereen een economische ramp. Recreatiepark RCN Zeewolde heeft voor het eerst in dertig jaar zijn kampeerterrein, met 550 plekken, compleet vol staan. ,,Dat is nog nooit gebeurd’’, zegt parkmanager Wout Sleurink.