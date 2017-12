CBS: Meeste startende ondernemers in de regio komen uit Zeewolde

De cijfers gaan over het jaar 2016. Zeewolde telde dat jaar elf startende ondernemers per 1000 inwoners. Om precies te zijn 11,2. Daarmee is het de koploper in het verspreidingsgebied van de Stentor. In alle andere plaatsen was dit aantal onder de tien. Lelystad telde 9,7 startende ondernemers per 1000 inwoners en Zwolle 9,4. Die plaatsen komen daarmee nog iets in de buurt van Zeewolde.

Opleidingsniveau

De Kamer van Koophandel heeft geen verklaring voor de hoge notering van Zeewolde. Volgens de organisatie Zakelijk Zeewolde ligt het aan het opleidingsniveau. ,,Die is in Zeewolde vrij hoog", zegt Hans Polet. ,,Veel mensen in Zeewolde werken bij bedrijven in de ICT of zakenwereld in grote steden als Amersfoort en Utrecht. En die beginnen dan later voor zichzelf in Zeewolde."

In totaal startten vorig jaar 161 duizend ondernemers een eigen bedrijf. Het merendeel van de ondernemers startte een bedrijf in Noord- en Zuid-Holland of Noord-Brabant. Het meeste aantal in Amsterdam. Daarnaast worden startende ondernemers volgens het CBS steeds jonger. Bijna de helft van de nieuwe ondernemers is jonger dan 35 jaar en met name het aandeel starters jonger dan 25 jaar neemt toe.