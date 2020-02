Cees Steijger, vertrekkend raadslid in Zeewolde: ‘Geef Oosterwold maar aan Almere’

Discussie uitkerin­gen Harderwijk: Wie wat bewijst die heeft wat

5 februari In de afgelopen vijf jaar zijn in Harderwijk 358 bijstandsuitkeringen teruggevorderd in verband met fraude en 167 zijn afgebroken omdat geen inlichtingen waren verstrekt. Er werden in totaal 513 boetes overwogen en 198 daadwerkelijk opgelegd. Maar was dat allemaal terecht? Is alles wel volgens de regels uitgevoerd?