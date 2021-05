Celstraf geëist tegen drankverslaafde die met fles wodka op ernstig ongeluk in Zeewolde veroorzaakte

update | video Politie sluit niet uit dat vermiste kanoër uit Ermelo (27) zelf uit het water is gekomen

12 april Zoekt de politie voor niets op het water naar de vermiste kanoër uit Ermelo? Hoewel ook vandaag tussen Strand Horst en Zeewolde vergeefs is gezocht naar de 27-jarige man die al sinds vrijdagavond wordt vermist, wordt niet uitgesloten dat hij zelf op het droge is gekomen. Zaterdag werd zijn kano gevonden in de vaargeul. Al drie dagen wordt er op en in het water naar de man gezocht.