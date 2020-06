Celstraffen voor opzetten cokelijn door transportbedrijf Zeewolde

De 51-jarige ondernemer Charles B. bouwde in drie jaar tijd met een kompaan een opvallend succesvol transportbedrijf op. De omzet steeg van niets naar 750.000 euro. Het viel zijn boekhouder niet op dat er tonnen aan contant geld in het bedrijf omging.

Cokelijn

Crimineel geld, zo ontdekte de politie na een tip in juli 2015. De tip was de start van een groot onderzoek waarbij meerdere personen werden gevolgd en afgeluisterd. Uit enkele van die afgeluisterde telefoongesprekken tussen verdachten en een vrachtwagenchauffeur bleek dat men bezig was een transportlijn voor coke naar Portugal op te zetten. Ladingen die de eigenlijke waar moesten afdekken, waren al geregeld.

Zeldzame koi-karpers

Eind oktober dat jaar zou een vracht drugs in Zeewolde aankomen, waarop de politie tot actie overging. In een kledingkast in de slaapkamer van B. lag 42.000 euro contant. In de woning werden ook een doorgeladen vuurwapen en enkele stroomstootwapens gevonden. Daarnaast werden meerdere luxe auto’s, een speedboot en een verzameling kennelijk zeldzame koi-karpers in beslag genomen.