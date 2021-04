ChristenUnie bepleit alsnog debat over datacenter in Zeewolde: ‘Doen we het wel goed?’

Nieuwe zaak in deze tijd? Harder­wijks horecastel zet tanden in ’t Huus van Suus

18 maart In de gemeente Zeewolde, net onder de rook van Harderwijk, hebben Suus en Maarten Nieuwenhuis grootse plannen met ’t Huus van Suus. Hoe uitdagend is het om juist in deze onzekere tijd te starten met een horecaonderneming, terwijl er in die branche een soort kaalslag gaande is?