Code oranje: auto glijdt van de weg in Zeewolde en eindigt in greppel, bestuurder gewond

Burgemees­ter Zeewolde door het stof: ‘Woorden ‘fake news’ en ‘Fabeltjes­krant’ had ik niet moeten gebruiken’

De mogelijke komst van een enorm datacentrum van Facebook naar het polderlandschap van Zeewolde houdt de gemoederen bezig. Donderdagavond besluit de gemeenteraad van Zeewolde over het al dan niet doorgaan van de plannen. Maar in aanloop daar naartoe buitelt het land over de kleine gemeente heen. Burgemeester Gorter wil nu zijn uitspraken over ‘fake news’ en de 'Fabeltjeskrant’ terugnemen.

14 december