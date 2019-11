Commotie rond wethouder Winnie Prins in Zeewolde blijft voortsudderen, ondank haar excuses

In een debat op donderdagavond in de gemeenteraad over de kwestie, heeft Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) haar excuses aangeboden voor haar uitlatingen over het RIVM. Ze beschuldigde deze overheidsinstantie op 18 oktober in een interview met Omroep Flevoland van gegoochel met cijfers. Prins: ,,Het spijt me dat het interview zo gelopen is. Het is stom geweest.’’ Volgens haar heeft ze in het interview op persoonlijke titel gesproken en niet als wethouder van de gemeente Zeewolde.