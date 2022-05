Corona en lerarentekort eisen hun tol: doek valt na drie schooljaren voor Omniumschool Zeewolde

De Omniumschool richt zich op ‘ontwikkelingsgericht kernonderwijs’, met ‘maatwerk dat aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoeftes’ van kinderen. Met twaalf leerlingen in een combinatiegroep middenbouw en bovenbouw ging de school in augustus 2019 van start. Die kinderen stroomden in vanuit andere scholen of zaten (bijna) thuis. De bedoeling was aanvankelijk om in 8 jaar uit te groeien tot een school met 200 leerlingen. Op 1 oktober 2021 waren dat er 39.

Het lerarentekort speelde de school echter al snel parten. In een persbericht wijst het bestuur erop dat dit weliswaar in heel Nederland speelt, maar dat het op een kleine school ‘direct een groot effect heeft op zaken zoals de verdere opbouw van de school’.

Daarnaast eiste de coronapandemie, die in het eerste schooljaar uitbrak, zijn tol. De school kreeg te maken met een ziektegolf en een extra sluiting en daarnaast was het lange tijd onmogelijk om nieuwe gezinnen kennis te laten maken met het onderwijsconcept. ‘Hierdoor hebben vele belangstellende ouders er vooral voor gekozen om de kinderen direct te plaatsen op de meer bekende scholen binnen Zeewolde.’

Verdriet om sluiting

Beide ontwikkelingen maakten dat het bestuur ‘met pijn in het hart het zware besluit’ heeft genomen om er na dit schooljaar een punt achter te zetten. De ouders zijn daar op een ouderavond over geïnformeerd. Verdriet om de sluiting voerde de boventoon, zo laat het bestuur weten. Ook werd er gesproken over de continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen. Een deel van hen stapt deze maand al over naar een andere school, andere leerlingen maken het schooljaar op de Omniumschool af. Ook de ouders van kinderen die op een wachtlijst stonden - voor wanneer de problemen rond het lerarentekort zouden zijn opgelost - zijn geïnformeerd over de sluiting.

Ondanks het besluit is het bestuur trots op de ‘bevlogen bijdrage’ van de teamleden. ‘Zeker in deze moeilijke tijd. De leerkrachten hebben laten zien dat Kernonderwijs werkt voor het kind. Er zijn vele mooie verhalen te vertellen over de groei van de kinderen.’