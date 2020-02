De kans dat Zeewolde een klein dorp blijft is niet realistisch

Boeren Flevoland parkeren 500 trekkers in Den Haag

11:05 Boeren uit Flevoland zijn met 500 trekkers afgereisd naar de protestactie in Den Haag. De tocht vanuit Bant in de Noordoostpolder verliep voorspoedig, vertelt regiobeheerder Mick Tinga van Farmers Defence Force (FDF) in Flevoland. Tinga stuurde zelf de boeren aan, die afgelopen nacht in twee grote groepen richting het Malieveld trokken.