Deel windmolen breekt af langs dijk bij Zeewolde: ‘We wilden net een monteur sturen’

update | met videoEen ravage in Zeewolde vandaag: daar is een deel van een windmolen afgebroken langs de Eemmeerdijk (N704). Langs de weg, in de berm en het weiland, liggen brokstukken van het gevaarte verspreid. Opvallend: de avond ervoor viel de windmolen al stil door een foutmelding.

Het gaat om een van de windmolens die langs de dijk in de gemeente Zeewolde staan. Daarvan is het bovenste deel afgebroken en neergevallen. Het pad dat naast de dijk ligt, is gebarricadeerd door het grote obstakel. In de berm van de weg en tegen de dijk aan ligt de rest van de windmolen. De grote rotorbladen zijn op het stuk land ernaast beland.

25 jaar oud

Gezien de brokstukken moet de val met een harde klap zijn geëindigd. De bovenkant van de bijna 25 jaar oude windmolen ligt in stukken. Brandweer Flevoland is aanwezig en heeft een deel van het terrein afgezet. De Eemmeerdijk is vrij van brokstukken gebleven en blijft open voor verkeer. De overige windturbines (er staat een hele rij) zijn in veilige stand gezet.

Quote Momenteel is de wind te sterk om ’m op een veilige manier weg te krijgen Geertjan Veenstra, Veiligheidsregio Flevoland

Volledig scherm Het bovenste deel van een van de windmolens langs de Eemmeerdijk bij Zeewolde brak af. © AS Media/PMN

Volgens Geertjan Veenstra, woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland is waarschijnlijk de harde wind de oorzaak van het incident. ,,Die staat pal op de molens’’, waarmee hij bedoelt dat de wind recht tegen de voorzijde waait. ,,De technische mannen van Vattenfall van wie de windmolens zijn, onderzoeken wat de exacte oorzaak is.’’

Dinsdagavond al foutmelding

De windmolen stond dinsdagavond rond 23.00 uur al stil vanwege een foutmelding. Waar die foutmelding precies mee te maken had, weet Vattenfall niet. ,,Dat kan van een kapotte zekering zijn tot een onderdeel dat vervangen moet worden”, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm De omgevallen windmolen naast de Eemmeerdijk bij Zeewolde. © AS Media

Bij een foutmelding zet een windmolen zichzelf stil. De energiemaatschappij was voornemens woensdag een monteur te sturen. ,,Maar voordat we dat konden doen, kregen we vanochtend al een belletje van een boer dat de windmolen op zijn weiland lag.”

Inspecties

Het energiebedrijf laat weten dat uit de laatste inspecties geen zaken waren die duidden op acuut gevaar. De turbines in het windmolenpark in Zeewolde zijn in 1998 neergezet, het gaat dus om een wat ouder model. Dit soort staat niet op andere plekken in het land. Vattenfall ziet dan ook geen noodzaak om meer windmolens uit voorzorg stil te zetten.

Niet de eerste keer

Al eerder ging een windmolen aan de Eemmeerdijk om. Dat gebeurde in 2006. Het was de eerste windturbine in Nederland die de harde wind niet kon trotseren. Volgens Weeronline waait het deze woensdag ook behoorlijk onstuimig. In het binnenland staat een vrij krachtige tot krachtige wind waarbij windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur voor kunnen komen.

Volledig scherm De kop van de windmolen heeft door de klap een gat in het pad geslagen. © Brandweer Flevoland

Het weerbureau kan niet zeggen hoe hard het precies in Zeewolde heeft gewaaid. ,,Meetpunt Lelystad ligt het dichtstbij. Daar vielen de windstoten afgelopen nacht mee en werd het aan het eind van de ochtend wat onstuimiger met windstoten van zo’n 68 kilometer per uur. Dit zijn geen hele hoge en ook geen bijzondere waarden”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden. ,,Afgelopen weekend hadden we die ook in Flevoland. Naar verwachting blijft het vandaag wat winderig. Later in de middag en vooral in de avond zal de wind iets afnemen, maar de wind gaat niet liggen.”

Overige windmolens ‘niet gevaarlijk’

De overige windmolens langs de Eemmeerdijk vormen volgens Veenstra van Veiligheidsregio Flevoland geen gevaar. ,,Als één vliegtuig neerstort, betekent niet dat dan alle vliegtuigen neerstorten. We overleggen nu hoe we de molen weg moeten krijgen. Momenteel is de wind te sterk om dat op een veilige manier te doen.’’

Volledig scherm Delen van de omgevallen windmolen bij Zeewolde. © Brandweer Flevoland