Definitief geen crematorium op bedrijventerrein in Zeewolde

Flevoland­se gemeenten op schema met huisvesten statushou­ders

10 oktober Flevolandse gemeenten liggen goed op schema met het huisvesten van statushouders. Samen hebben ze in de eerste helft van dit jaar 241 statushouders aan een woning geholpen. Provincie Flevoland is als toezichthouder tevreden over het resultaat, zo blijkt uit een toelichting bij de halfjaarlijkse rapportage.