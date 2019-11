Dertig maanden cel voor steekpartij bijiPolenhotel Zeewolde

Grootscha­li­ge controle op omstreden vakantie­park Zeewolde om ‘criminele activitei­ten’

27 november Op vakantiepark Buitenplaats Horsterwold aan de rand van Zeewolde was vanochtend een grootschalige controle vanwege illegale permanente huisvesting en criminele activiteiten. Onder meer de politie, douane, gemeente en belastingdienst waren in groten getale aanwezig. Het park is onlangs nog in opspraak geweest vanwege bewoning door Albanese maffia.