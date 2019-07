Deze zomer weer op drie in plaats van twee pleinen feest tijdens Nacht van Zeewolde

Zonnepark geeft fruitteler Zeewolde dubbel gevoel

22 juli Het zal echt wel even slikken zijn als straks de honderden appelbomen plaats moeten maken voor het zonnepark, maar eigenlijk hadden Roy en Angenita Gieling van fruitteeltbedrijf Wijk Oord in Zeewolde geen keus. Door regelgeving en hevige concurrentie uit het buitenland zien zij geen toekomst meer in de appelteelt.