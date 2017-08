Dikke deuren doen surfsferen van weleer herleven op strand Zeewolde

Waar (mede)organisator Pieter Warnsinck trots is op de herleving van de hoogtijdagen van het surfen tijdens de ANWB/NCRV Surfdagen, is voor Bos zijn eigen revival een kleine tegenvaller. ,,Het was vijftien jaar geleden dat ik het voor het laatst had gedaan. Nu moest ik het water af. Het ging niet, problemen met mijn evenwicht. Een beetje jammer is het wel, maar de sfeer is leuk, dus ik blijf nog."

Bos zal wel moeten, want zijn zoon Jan Willem (53) uit Kinderdijk is net de plank weer opgestapt. Een zogenoemde dikke deur zoals de kolossale surfplanken van weleer worden genoemd. ,,Op het water vertelde iemand me dat het een echt collectorsitem is. Die ga ik dus nog wel even bewaren."

De heren Bos zijn door de 79-jarige Fred Verschoor uit Lochem uitgenodigd voor de Surfdag Zeewolde. ,,Ik had het in de krant gelezen en het leek me na vijftien jaar leuk om weer eens te proberen. Die surfplank hing al die jaren nog in de garage. Maar alles werkt nog en was heel. Het optuigen is ook gelukt. Dat verleer je niet."

Ook het 'antieke' vaarmiddel van Verschoor gaat nog niet weg. ,,Ik vind het leuk en wil het nog wel eens doen. Dat heb ik tenminste gezegd. Of het er van komt, moet ik eerst nog zien." Met zijn zwemvest aan en kniebeschermers om besluiten hij en Jan Willem nog een rondje te gaan. Gewoon voor de lol en niet voor deelname aan de dikke-deuren-race. Verschoor: ,,Ik had me wel opgegeven maar het toch maar niet gedaan. Te weinig getraind, dus is dat te veel van het goede."

Liesbeth Geurts uit Monnickedam is wel van de partij voor de wedstrijd. Samen met zus Jeannette uit Zeewolde bereidt ze zich aan de waterkant voor door een trapeze in elkaar proberen te zetten. Niet makkelijk als je de sport al in geen twintig jaar meer hebt beoefend. Na veel gemier gooit ze het ding van zich af. ,,Dan maar zonder", zegt ze.

Ze had hem als hulpmiddel bedacht om haar geblesseerde duim te ontzien. Voor de wind heeft ze hem niet nodig, want die is er nagenoeg niet. Surfschoolhouder Warnsinck lacht daar halverwege de middag om. ,,Ik heb vanmorgen tegen iedereen gezegd dat we één keer over de wind mogen zeiken en het er dan niet meer over hebben." De overige ingrediënten voor een geslaagde Surfdag Zeewolde zijn dan ook in ruime mate aanwezig: zon, water, strand en mensen. ,,Ik ben trots als ik zo naar het water kijk met al die surfers, mensen op het strand, een relaxte sfeer. Het is nog beter dan ik had durven hopen."