Dit extreem grote muziekinstrument is gemaakt in Zeewolde en is uniek in de wereld

Al een aantal jaren is Rob van den Broek internationaal befaamd onder muzikanten, vooral in de klassieke muziek, omdat hij muziekinstrumenten maakt die nog niet bestaan. De instrumentenbouwer uit Flevoland krijgt uit verschillende landen opdrachten en verzoeken, of hij instrumenten voor ze wil maken die onbekende klanken kunnen voortbrengen en nieuwe werelden kunnen verkennen. Zolang het maar iets ongebruikelijks is kan je Van den Broek altijd opbellen. Maar nu heeft hij toch wel iets heel aparts gemaakt: de octosyn. Hij kan er zo aanstekelijk over vertellen, dat je meteen zin krijgt om zijn atelier te bezoeken.