Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Zeewolde

Nog geen zicht op woningbouw in eendenge­bied Harderwijk; krijgt het landschap voorrang?

Het eendengebied bij Harderwijk en Hierden is voorlopig nog niet aan de beurt in de gemeentelijke plannen voor woningbouw. Later dit jaar kijkt de gemeente wel naar wat hier op termijn wel of niet gewenst is, want ook behoud van het landschap is van belang. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten.