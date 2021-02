Dit is wanneer bouw gigantisch datacentrum in Zeewolde begint: vijf hallen van halve kilometer

OTG.energy uit Zeewolde bedenkt systeem om zelf opgewekte groene stroom op te slaan

5 januari Zelf duurzame energie opwekken en die in het eigen pand opslaan en gebruiken; het is een wens die bij veel mensen leeft, maar nog nauwelijks beschikbaar is. Het bedrijf OTG.energy in Zeewolde installeert een systeem bij garagebedrijf Van der Knaap in Zeewolde, waarmee de klant straks in principe onafhankelijk is van het elektriciteitsnetwerk.