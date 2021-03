Dit zijn de grootste zorgen over datacenters: van waterslurpers tot chemicaliëndumpers

Dit is wanneer bouw gigantisch datacen­trum in Zeewolde begint: vijf hallen van halve kilometer

24 februari De bouw van het enorme datacentrum in Zeewolde kan over iets meer dan een jaar beginnen. Als bezwaren uitblijven zou het nog eerder kunnen. Welke datagigant neerstrijkt op het 166 hectare nieuwe bedrijventerrein tussen de Gooiseweg en de Hoge Vaart is nog altijd een mysterie.